Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag schwächer

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 41,83 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 41,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,63 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 552.806 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.12.2021 bei 67,66 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,18 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,65 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 03.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.186,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

