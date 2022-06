Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 30.06.2022 12:22:00 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 48,50 EUR. Bei 46,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 353.319 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 43,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 9,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,82 EUR an.

Am 03.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.965,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.068,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Siemens Healthineers am 03.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2023 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com