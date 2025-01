Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Vormittag an

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 55,16 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 55,16 EUR. Bei 55,20 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.810 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 5,40 Prozent zulegen. Bei 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,47 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

