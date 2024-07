Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Tiefenrausch

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,0 Prozent auf 50,02 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,0 Prozent auf 50,02 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,09 EUR nach. Bei 49,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 845.069 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 16,23 Prozent zulegen. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Siemens Healthineers gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

