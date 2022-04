Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag Verlust reich

Die Siltronic-Aktie wies um 16:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 93,10 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 92,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.507 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,00 EUR erreichte der Titel am 12.05.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,78 EUR ab. Mit Abgaben von 7,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,83 EUR aus.

Am 09.03.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,76 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 284,50 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 376,60 Millionen EUR US-Dollar umgesetzt.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2021 voraussichtlich am 09.03.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2022-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.07.2022 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2023 11,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: Siltronic