Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 68,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 68,70 EUR zu. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.762 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 36,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 65,60 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 4,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 351,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 24.10.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,873 EUR in den Büchern stehen haben wird.

