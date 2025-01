Siltronic Aktie News: Siltronic tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Siltronic im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Bei der Siltronic-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,50 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siltronic-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 46,50 EUR. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,96 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,74 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.986 Siltronic-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,15 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,681 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,60 EUR.

Am 24.10.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 349,10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siltronic dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

