Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 46,88 EUR nach oben.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 46,88 EUR. Bei 46,88 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.988 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 50,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 44,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,681 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 80,60 EUR angegeben.

Siltronic veröffentlichte am 24.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 357,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,35 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,20 EUR je Siltronic-Aktie.

