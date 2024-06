Siltronic Aktie News: Siltronic kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Siltronic-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 74,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der Siltronic-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 74,60 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,60 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,60 EUR aus. Bei 74,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.038 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (66,65 EUR). Mit Abgaben von 10,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,647 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,20 EUR an.

Am 02.05.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

