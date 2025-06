Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 34,80 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 34,80 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,28 EUR nach. Bei 34,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 24.553 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 56,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 8,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,132 EUR je Siltronic-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,17 EUR je Siltronic-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 30.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345,80 Mio. EUR – ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Siltronic die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,566 EUR einfahren.

