Siltronic Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Siltronic ein

04.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Plus bei 36,82 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 36,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 36,90 EUR. Mit einem Wert von 35,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 38.161 Siltronic-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 79,10 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 114,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 44,17 EUR. Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR umgesetzt. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 29.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 23.07.2026. Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,566 EUR je Siltronic-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Siltronic-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten Infineon, AIXTRON & Co.: Halbleiter-Aktien steigen - NVIDIA beflügelt den Sektor

