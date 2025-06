Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 35,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:03 Uhr 0,5 Prozent auf 35,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 35,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 1.851 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 125,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,62 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,132 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,17 EUR.

Am 30.04.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 345,80 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 343,50 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,566 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

