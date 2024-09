Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Dienstagmittag ab

Siltronic im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 72,50 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 72,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 72,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.630 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,15 EUR ab. Abschläge von 6,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,640 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 87,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,725 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

