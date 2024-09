Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 70,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 70,45 EUR zu. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 70,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.121 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,43 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 68,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,26 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 403,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 351,30 Mio. EUR.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Siltronic dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,725 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Handel in der Verlustzone

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart