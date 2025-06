Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 37,24 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 37,24 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 37,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.928 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 112,41 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 32,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,132 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,17 EUR.

Siltronic ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 345,80 Mio. EUR gegenüber 343,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,566 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

