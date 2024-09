Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag kaum bewegt

Siltronic im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Mit einem Wert von 69,50 EUR bewegte sich die Siltronic-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 69,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 70,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,25 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,00 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.727 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,25 Prozent. Bei einem Wert von 68,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 1,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,640 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR im Vergleich zu 403,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,881 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Aufwind

Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Gewinnzone