Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag kräftig

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 7,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 11:48 Uhr 7,2 Prozent. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,38 EUR. Bei 38,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.496 Siltronic-Aktien.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 79,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 48,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 26,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,138 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 45,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 30.04.2025. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,86 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 345,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 343,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siltronic-Verlust in Höhe von -2,500 EUR je Aktie aus.

