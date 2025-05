Siltronic Aktie News: Siltronic haussiert am Montagnachmittag

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 40,14 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,6 Prozent auf 40,14 EUR zu. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.413 Siltronic-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 97,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 25,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,138 EUR. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 45,00 EUR.

Am 30.04.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 345,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 343,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,500 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

