Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Vormittag zu

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 39,50 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 39,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 39,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,56 EUR. Zuletzt wechselten 3.794 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,10 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 50,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,138 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,67 Prozent auf 345,80 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,500 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

