Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 77,45 EUR.

Die Siltronic-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 77,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 77,60 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 76,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.050 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,37 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 68,50 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 13,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,644 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 87,20 EUR angegeben.

Am 02.05.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 343,50 Mio. EUR, gegenüber 404,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,06 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 29.07.2025 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,263 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

