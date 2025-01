Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 44,66 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 44,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 44,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.221 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 93,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 109,36 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2025 auf bis zu 42,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 4,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,681 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,60 EUR aus.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 präsentieren. Siltronic dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

