Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 44,24 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 44,24 EUR. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 44,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 44,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.641 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 93,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 52,68 Prozent niedriger. Bei 42,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 3,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,681 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,60 EUR.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 349,10 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

