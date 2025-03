Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 5,1 Prozent.

Das Papier von Siltronic konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 47,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 47,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 69.631 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,05 EUR erreichte der Titel am 21.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 46,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 23,83 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,175 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 06.03.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 360,60 Mio. EUR im Vergleich zu 356,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siltronic dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,942 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

