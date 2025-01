Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 43,86 EUR zu.

Das Papier von Siltronic legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 43,86 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 44,06 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 42,50 EUR. Zuletzt wechselten 60.692 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 113,18 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 42,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,681 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,60 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 24.10.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Am 10.03.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

