Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Mittag ins Plus

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 73,50 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 73,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 74,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 73,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 2.626 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Bei 68,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,640 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,00 EUR aus.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR – eine Minderung von 12,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 403,70 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siltronic.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,725 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

