Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 60,25 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 60,25 EUR. Bei 59,75 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,60 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.272 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 56,02 Prozent wieder erreichen. Am 16.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 59,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 0,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,622 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 351,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,846 EUR je Aktie aus.

