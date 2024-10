Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag schwächer

So bewegt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 60,15 EUR.

Um 09:02 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 60,15 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 60,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.433 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,28 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.10.2024 Kursverluste bis auf 60,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 0,25 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,622 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siltronic.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,846 EUR je Aktie aus.

