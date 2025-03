Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 46,54 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 46,54 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 44,78 EUR. Bei 45,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 37.293 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2024 bei 89,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,34 Prozent. Bei 36,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,60 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 360,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siltronic-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,139 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

