Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 60,80 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 60,80 EUR. Bei 61,10 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,65 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 7.829 Aktien.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 54,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,622 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 24.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,846 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende freundlich

Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr angefallen