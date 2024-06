Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 73,95 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie musste um 15:40 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 73,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,95 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.481 Siltronic-Aktien.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,11 Prozent. Am 12.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 9,87 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,647 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,20 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

