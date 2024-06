Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Siltronic im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siltronic. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 74,50 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 74,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 74,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 20,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,65 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 10,54 Prozent wieder erreichen.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,647 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,20 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 02.05.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 343,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 404,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,263 EUR je Aktie belaufen.

