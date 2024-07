Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Mittag Verluste

Siltronic im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 71,95 EUR.

Das Papier von Siltronic befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 71,95 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 71,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.839 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 23,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,644 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 2,20 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 404,40 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 29.07.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,263 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

