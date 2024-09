Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 69,05 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 69,05 EUR nach oben. Die Siltronic-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,75 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.301 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 36,13 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2024 Kursverluste bis auf 65,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,85 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 25.07.2024. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 403,70 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,872 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

