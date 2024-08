Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 75,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 75,20 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,20 EUR. Bei 75,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 77 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,00 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 68,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 10,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,640 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,00 EUR aus.

Am 25.07.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR – eine Minderung von 12,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 403,70 Mio. EUR eingefahren.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Siltronic die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,725 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich zum Start fester

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus