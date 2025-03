Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag tiefer

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 45,98 EUR.

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 45,98 EUR. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,30 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 105.328 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 markierte das Papier bei 89,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.02.2025 (36,44 EUR). Mit einem Kursverlust von 20,75 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 54,60 EUR.

Am 06.03.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 360,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 356,60 Mio. EUR umgesetzt.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 01.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,139 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

