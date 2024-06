Siltronic Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Siltronic

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 73,30 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 73,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 73,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,20 EUR. Bisher wurden heute 40 Siltronic-Aktien gehandelt.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 28,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.07.2023 (66,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,644 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,20 EUR an.

Am 02.05.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,263 EUR je Aktie.

