Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 74,65 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 74,65 EUR zu. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,65 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 20 Aktien.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 25,92 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,71 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,640 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 351,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je Siltronic-Aktie.

