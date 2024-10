Siltronic Aktie News: Siltronic reagiert am Vormittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 60,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 60,55 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 60,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.438 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,32 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,622 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 25.07.2024 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 351,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,846 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester

Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im MDAX