Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 75,25 EUR zu.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 75,25 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,65 EUR zu. Bei 75,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 357 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,92 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 9,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,640 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,00 EUR an.

Siltronic gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 351,30 Mio. EUR im Vergleich zu 403,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,725 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor einem Jahr verloren

Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich zum Start fester

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben