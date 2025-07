Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 45,38 EUR.

Das Papier von Siltronic legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 45,38 EUR. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 45,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.987 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,31 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 29,48 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 EUR an.

Am 30.04.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ebenfalls ein EPS von 0,86 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 345,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,811 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

