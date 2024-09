Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,20 EUR.

Die Siltronic-Aktie musste um 09:02 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 66,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 66,20 EUR. Bei 66,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.428 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,99 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,70 EUR. Dieser Wert wurde am 16.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 0,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,628 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 25.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 351,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,872 EUR fest.

