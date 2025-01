Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 44,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 44,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siltronic-Aktie bisher bei 44,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.436 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 92,95 EUR markierte der Titel am 16.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,29 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 42,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 4,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,681 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 79,60 EUR angegeben.

Siltronic veröffentlichte am 24.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 357,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 349,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,21 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag im Minus