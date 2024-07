Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 71,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 71,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 72,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.936 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 30,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 4,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,644 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,20 EUR.

Siltronic ließ sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,20 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,263 EUR je Aktie.

