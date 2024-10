Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Vormittag ins Plus

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 61,10 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 61,10 EUR. Bei 63,00 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.881 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 53,85 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 58,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 3,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,622 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Am 25.07.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 403,70 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,846 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

