Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 38,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 15:51 Uhr 1,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 38,64 EUR. Bei 38,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 32.695 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 27.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,95 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 110,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,132 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,40 EUR aus.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 360,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 01.05.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,980 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Siltronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chipaktien wie Infineon, AIXTRON und ASML im Aufwind: Markt reagiert auf temporäre Zoll-Ausnahmen