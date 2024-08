Siltronic Aktie News: Siltronic verliert am Montagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 74,15 EUR.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 74,15 EUR nach. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 73,75 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 877 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Gewinne von 26,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 68,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 8,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,640 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 25.07.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 351,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 403,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Siltronic dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,725 EUR je Aktie.

