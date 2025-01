Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 42,90 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 42,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 41,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 101.116 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 116,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.01.2025 bei 41,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,667 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,60 EUR aus.

Am 24.10.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 349,10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 357,30 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 2,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

