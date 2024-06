Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 72,25 EUR zu.

Das Papier von Siltronic legte um 15:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 72,25 EUR. Bei 73,40 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 7.402 Stück.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 23,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 66,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 8,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,644 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

