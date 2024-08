Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 73,75 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 11:40 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 73,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 399 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 27,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 68,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,640 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,00 EUR.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,98 Prozent zurück. Hier wurden 351,30 Mio. EUR gegenüber 403,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,725 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

