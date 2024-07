Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siltronic-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 75,20 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 75,20 EUR. Bei 75,20 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,00 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2024 (68,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,626 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Siltronic gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 403,70 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Am 28.10.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,348 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen

Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Gewinne in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus